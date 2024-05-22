Иностранные студенты продолжают уезжать из Кыргызстана. Видео

Так, ночью были отправлены рейсы в Исламабад, Мултан и Пешавар.

Сегодня, 22 мая, из международного аэропорта "Манас" продолжают вылетать чартерные рейсы в Пакистан, на которых иностранные граждане покидают Кыргызстан.

Так, ночью были отправлены рейсы в Исламабад, Мултан и Пешавар.

Ожидается вылет еще двух самолетов в Исламабад, а также по одному в Пешавар и Лахор.

Ранее, 21 мая, в аэропорту наблюдалось большое количество пассажиров чартерных рейсов.

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Напомним, вечером 13 мая в одном из хостелов в восточной части Бишкека произошла драка между местными и иностранными гражданами.

Спустя четыре дня - 17 мая - в районе Чуй/Курманджан Датки начались массовые беспорядки. Точное количество участников неизвестно, сообщалось, что в них могли участвовать от 700 до 1 000 человек. При этом в соцсетях распространились видео с погромами одного из общежитий, где проживают иностранцы. Зафиксированы моменты их избиения. Были также случаи с мародерством.

По тревоге были подняты все милицейские наряды города. Погромщиков удалось оттеснить от места жительства иностранных студентов - у общежитий иностранных студентов была выставлена защита. При этом собравшиеся не стали расходиться. Было подтянуто больше сил и техники. Участники потребовали встречи с руководством. К 5 утра митингующие разошлись.

Известно, что в ходе инцидента за медпомощью обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте.



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