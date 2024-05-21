Камчыбек Ташиев провел встречу со сборной Кыргызстана по боксу

Бишкек, "Саясат.kg". В данном турнире представлять нашу республику поедут 6 спортсменов.

Сегодня, 21 мая текущего года Председатель ГКНБ КР – вице-президент Национальной федерации бокса Камчыбек Ташиев провел встречу со сборной Кыргызстана по боксу, которые выступят на лицензионном олимпийском турнире в Бангкоке (Тайланд) 24 мая.

В данном турнире представлять нашу республику поедут 6 спортсменов.

Председатель ГКНБ пожелал успехов национальной сборной в получении лицензии на Олимпиаду и призвал быть стойкими, отметив что если у каждого кыргызского спортсмена будет крепкая любовь к Родине, если он будет много работать и не будет сдаваться, то обязательно одержит победу. Также отметил, что руководство страны также придает спортсменам особое значение и всестороннее создает условия для получения результата.

В свою очередь, спортсмены и тренеры поблагодарили Президента страны и вице-президента Национальной федерации бокса за поддержку и пообещали впредь высоко нести флаг страны и приложить все усилия для завоевания призовых мест!