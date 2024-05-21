Как разделить ипотеку между супругами при разводе — советы юриста

Юрист Владимир Плужник рассказал о разделе общих и личных долгов супругов.

Что такое общий долг супругов? Кто выплачивает совместно взятый кредит, если брак не зарегистрирован? Что делать, если один из супругов хочет развестись и разделить дом, который находится в залоге у банка? Всегда ли при разводе делят долги, или кто-то из супругов может взять выплаты на себя? Что делать, если один из бывших супругов отказывается выплачивать свою часть долга? Могут ли отобрать дом, в котором проживает семья с детьми, по личному долгу мужа? В каких пропорциях супруги могут добровольно разделить долги?

В программе "Особый акцент" на радио Sputnik Кыргызстан Плужник сообщил, что суд может постановить разделить долг поровну между бывшими супругами или на основе финансовой стоимости имущества.

"Основанием для такого решения является Семейный кодекс КР, в соответствии которым общая задолженность супругов при разделе общего имущества делится между ними пропорционально выделенным долям. Стоимость и объем активов, выделяемых каждому из супругов в случае развода, должны учитываться при распределении долга между ними. Закон не учитывает, кому был предоставлен кредит: обычно все средства идут на семейные нужды, поэтому общий долг должен быть разделен в случае развода", — отметил юрист.

Он пояснил, что разделить общий кредит мужа и жены можно двумя способами: добровольно (составляется нотариально заверенное соглашение) или посредством судебного разбирательства (если у супругов возник спор о распределении суммы долга).

"В любом случае банк будет требовать возврата средств у лица, которому они были выданы. Поэтому в случае развода раздел долга должен быть урегулирован в судебном порядке или по соглашению сторон. Бывает, что один из супругов уже погасил кредит в ходе бракоразводного процесса, тогда он может через суд потребовать, чтобы половина выплаченных им денег была возвращена другим супругом", — рассказал Плужник.



Раздел с согласия супругов

Соглашение о распределении долга заверяется нотариально.

"Это соглашение не может изменить условия кредита. Не может быть предписано, чтобы бывшие супруги обязывались выплачивать ежемесячные платежи в равных долях, если один из них является должником по договору. Они могут указывать только на обязательство одной из сторон компенсировать определенную долю периодических платежей заемщика по кредиту. Задолженность рассчитывается в момент заключения соглашения и должна быть подтверждена документально: кредитные договоры, долговые расписки. Только не думайте, что супруг, который выплатил свою долю банку, может прекратить платить. Для банка это всего лишь доля, и кредит должен быть погашен до конца", — уточнил юрист.

Раздел в судебном порядке

Заемщик имеет право подать иск о возмещении части выплаченных средств (с даты развода до установленного срока погашения долга). Обычно это составляет половину того, что уже выплачено, поскольку доли супругов в общей сумме активов признаются равными. Вместо компенсации части кредита стороны могут договориться, что одной из них будет предоставлена меньшая доля в конкретном имуществе при его разделе.

Как разделить кредит в незарегистрированном браке

Займы, полученные в незарегистрированном браке, не признаются общими. Законодательство не предусматривает защиту прав сожителей и не признает их собственность совместной.

Как бывшие супруги выплачивают совместные кредиты

Заемщик выплачивает кредит, а второй супруг возвращает ему часть суммы в соответствии с соглашением или решением суда. Кроме того, ипотечные и автомобильные кредиты априори считаются общими, поскольку выплачиваются из дохода семьи, а имущество используется для общих нужд.

Потребительский кредит

Распределение долга по потребительскому кредиту осуществляется в судебном порядке в соответствии с долей имущества, полученного при разводе. Эта норма действительна при условии, что кредит был целевым.

Обратиться в суд надо не позднее, чем через три года после окончания выплат по кредиту. Теоретически потребительский кредит можно рассматривать как личный долг супруга, если товары не были приобретены для удовлетворения общих потребностей семьи. Однако даже в этом случае существуют аргументы в пользу признания такой задолженности общей, в том числе если она погашалась из общего дохода. Все зависит от конкретных обстоятельств и позиции судьи в споре.

Ипотека

Самый сложный случай. В большинстве ситуаций приобретенное имущество не является законным имуществом членов семьи. Согласно договору, это залоговое имущество банка. На решение о разделе квартиры, как и ипотечного долга, влияют многие факторы: например, кто будет там жить, с кем из супругов останутся дети. Если имущество не в залоге, оно будет разделено между супругами вместе с оставшейся суммой непогашенного долга. Муж и жена имеют право договориться между собой: продать имущество и разделить полученные средства поровну, или один выкупит половину у другого. В этом случае кредитная задолженность распределяется между супругами в отдельном порядке.

Часто бывшие супруги делят ипотечный кредит по нотариальному соглашению, так как понимают, что не во всех случаях банк добавит кого-либо из них в качестве созаемщика. Они либо продают недвижимость вне суда и делят прибыль пополам, закрывая задолженность, либо заключают договор, по которому второй супруг обязуется выплатить заемщику свою часть кредита при условии, что квартира останется для обоих супругов (пополам).

Ипотечный договор можно переоформить на двоих

Ответственность каждого человека за выплату ипотеки должна быть четко определена. Один заемщик не несет ответственности за другого. Если ипотечное жилье в залоге у банка, потребуется его согласие на продажу или раздел недвижимости. При разделе банк обязательно должен участвовать в судебном разбирательстве. Однако, как показывает практика, банки не стремятся вносить изменения в договор ипотечного кредитования. Если невозможно получить согласие банка на раздел, суд обычно принимает его сторону. Одна из сторон получает долю в собственности, но платежи по ипотеке остаются за лицом, которому она была выдана. В то же время сторона, выплачивающая ипотеку, имеет право требовать половину средств от бывшего супруга.

Спутник