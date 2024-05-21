Дома в парке Ататюрка без решения суда сносить не будут — мэр Бишкека

Юридическими службами мэрии подготовлены и поданы в судебные органы 19 исков. Всего планируется направить более 94 заявлений.

Снос домов в парке имени Ататюрка без соответствующих решений суда не планируется, заявил сегодня мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Он провел заседание координационного совета с руководителями правоохранительных органов, в том числе по парку имени Ататюрка.

По сообщению пресс-службы мэрии, была заслушана информация по вопросу дальнейших действий госорганов по исполнению постановления "Об утверждении границ парка им. Мустафы Кемаля Ататюрка".

По данным муниципалитета, на 20 мая юридическими службами мэрии подготовлены и поданы в судебные органы 19 исков. Всего планируется направить более 94 исков (данная цифра может увеличиться по мере подготовки заявлений). Джунушалиев поручил руководителям служб мэрии и правоохранительных органов провести разъяснительную работу в целях доведения до общественности города информации, что в отношении индивидуальных жилых домов, находящихся на территории парка Ататюрка, в первую очередь будут приняты меры судебного характера.

С сегодняшнего дня Госстрой вместе с городскими службами должен был начать демонтаж ряда объектов, находящихся на территории парка на стадии строительства и не имеющих разрешительных документов. Также планировался снос заборов и ограждений вокруг зданий, выходящих за границы их земельных участков.

По итогам совещания поручено ускорить работу структур мэрии по подготовке судебных исков, проведению необходимой организационной и правовой работы, а также усилить информационную работу среди населения.

Sputnik