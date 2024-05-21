В Пакистан из Бишкека сегодня вылетят шесть рейсов, четыре из них — специальные

На сегодня из аэропорта «Манас» организован вылет шести рейсов в Пакистан.

Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

В течение дня самолеты вылетят в Исламабад, Пешавар и Лахор. Из них два рейса являются регулярными, они выполнялись и ранее. Еще четыре специальных рейса организовали власти Пакистана в связи с протестами против иностранных граждан.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. На время следствия их отпустили под домашний арест.



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