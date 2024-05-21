Более 11 тысяч граждан обратились с жалобами в институт омбудсмена в 2023 году

По ее словам, из них 23,2 процента обратились в письменной форме, 33,5 процента получили устные консультации.

В 2023 году в институт омбудсмена обратились 11 тысяч 276 граждан. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщила акыйкатчи Джамиля Джаманбаева.

По ее словам, из них 23,2 процента обратились в письменной форме, 33,5 процента получили устные консультации.

«Обращаются в основном пенсионеры, безработные, граждане без постоянного места жительства, люди с инвалидностью, заключенные. Согласно анализу, много жалоб поступает на судебные и правоохранительные органы», — отметила Джамиля Джаманбаева.

Характеристика обращений:

- судебные и правоохранительные органы — 51,4 процента;

- органы социального обеспечения — 10,6 процента;

- органы местного самоуправления — 1,5 процента;

- учреждения здравоохранения — 1,2 процента;

- система образования и науки — 0,9 процента.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294534/