Более 11 тысяч граждан обратились с жалобами в институт омбудсмена в 2023 году

По ее словам, из них 23,2 процента обратились в письменной форме, 33,5 процента получили устные консультации.
В 2023 году в институт омбудсмена обратились 11 тысяч 276 граждан. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщила акыйкатчи Джамиля Джаманбаева.
По ее словам, из них 23,2 процента обратились в письменной форме, 33,5 процента получили устные консультации.
«Обращаются в основном пенсионеры, безработные, граждане без постоянного места жительства, люди с инвалидностью, заключенные. Согласно анализу, много жалоб поступает на судебные и правоохранительные органы», — отметила Джамиля Джаманбаева.
Характеристика обращений:
- судебные и правоохранительные органы — 51,4 процента;
- органы социального обеспечения — 10,6 процента;
- органы местного самоуправления — 1,5 процента;
- учреждения здравоохранения — 1,2 процента;
- система образования и науки — 0,9 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294534/