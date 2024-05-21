Как распознать телефонных мошенников: советы от профессионалов

В Бишкеке за последнее время участились случаи, когда телефонные мошенники звонят гражданам и "разводят" их определенные суммы денег.

Каждый из нас может стать жертвой мошенников, так как они владеют манипуляционными приемами. Что делать, чтобы не стать жертвой таких мошенников? С этим вопросом наша редакция vb.kg обратилась к специалистам отделения по борьбе с преступлениями с использованием информационных технологий ГУВД Бишкека, которые предоставили нам следующую информацию:

Какие методы и тактики используют кибермошенники

Наиболее распространенные методы и тактики кибермошенников:

1. Фишинговые атаки через электронную почту, социальные сети или мессенджеры

2. Вредоносные программы, такие как трояны, шпионские программы и рансомвар

3. Кибератаки на платежные системы и банки

4. Социальная инженерия, когда злоумышленники манипулируют людьми для получения конфиденциальной информации

Какие данные кибермошенники обычно пытаются получить

Кибермошенники обычно пытаются получить:

1. Финансовые данные, такие как номера кредитных карт, данные банковских счетов и PIN-коды

2. Личную информацию, включая имена, адреса, даты рождения и номера социального страхования

3. Данные для входа в онлайн-аккаунты, такие как пароли и ответы на секретные вопросы

Какие основные методы используют мошенники для кражи данных, и какие меры безопасности можно принять

Основные методы кражи данных:

1. Фишинговые атаки через электронную почту или сообщения

2. Вредоносные программы на компьютерах или мобильных устройствах

3. Кибератаки на слабые места в сетевой безопасности организаций

4. Поддельные веб-сайты для сбора информации

Меры безопасности:

1. Обновление программного обеспечения и использование антивирусного ПО

2. Осторожность при открытии вложений в письмах и нажатии на ссылки

3. Использование надежных паролей и двухфакторной аутентификации

4. Регулярная проверка банковских и кредитных отчетов на наличие несанкционированных транзакций

Какие действия предпринять, если мошенники угрожают, и как защитить себя в таких ситуациях

Если мошенники угрожают:

1. Не поддавайтесь на угрозы и не выполняйте их требования

2. Сообщите о случившемся в милицию

3. Соберите доказательства, например, запишите разговор или сохраните сообщения

4. Обратитесь за помощью к юристу или специалисту по кибербезопасности

Типичные фразы мошенников и признаки мошенничества:

1. "Срочно дайте свои личные данные, иначе будут проблемы"

2. "Вы выиграли приз! Чтобы получить его, скажите номер своей банковской карты"

3. "Мы заметили подозрительную активность на вашем аккаунте. Подтвердите свои данные"

Признаки мошенничества:

1. Неожиданные просьбы предоставить личную или финансовую информацию

2. Сообщения, в которых вас торопят или угрожают

3. Подозрительные сайты или письма

Если чувствуете что-то подозрительное, обратитесь:

1. В свой банк, если думаете, что ваши финансовые данные украдены

2. К юристу или в организации по защите прав потребителей, если ваши права нарушены

3. В милицию или службу безопасности интернета, если столкнулись с интернет-мошенничеством

Что делать, если вам звонят мошенники и оказывают давление, поделился с редакцией vb.kg ценными советами профайлер Арсланбек Камчыбеков

Самое главное – не растеряться. Помните, что по телефону часто лгут: в 39% случаев это мошенники. Вот как нужно действовать:

1. Оставайтесь спокойными и собранными. Ваш тон голоса может выдать ваши эмоции, и мошенники этим воспользуются.

2. Выясните, кто звонит и зачем. Задавайте вопросы: кто они, откуда, зачем звонят. Мошенники могут подделывать голос, но всё же старайтесь получить как можно больше информации.

3. Не сообщайте личные данные. Никогда не диктуйте номер платежной карты, паспортные данные или другую личную информацию по телефону.

4. Перезвоните в организацию. Если звонок якобы от банка или другой официальной структуры, прекратите разговор и сами перезвоните в банк или организацию по официальному номеру.

Пример ситуации:

Мошенники могут позвонить, сказав, что ваш близкий человек попал в ДТП и нужна срочная помощь, либо представиться службой экономической безопасности банка и попросить данные для защиты от "подозрительной активности". Они могут даже перейти на WhatsApp-звонок для большего правдоподобия.

Что делать:

1. Не поддавайтесь на давление. Не отвечайте на их вопросы и не предоставляйте информацию.

2. Перезвоните в банк или другую организацию. Скажите, что свяжетесь с ними напрямую. Например, если звонят якобы от МВД, сами позвоните в МВД и уточните информацию.

3. Будьте бдительны. Мошенники часто угрожают судом или правоохранительными органами. Настоящие организации так не действуют – не позволяйте себя запугать.

Самое главное – не паниковать и всегда проверять информацию. Будьте на чеку и не дайте мошенникам вас обмануть.

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