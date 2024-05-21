Алымкадыр Бейшеналиев заверил иностранных студентов в отсутствии угрозы их безопасности

Бейшеналиев, как сообщается, заверил студентов, что "ситуация под контролем и нет никакой угрозы их здоровью и безопасности".

20 мая министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев провел встречу с иностранными студентами Кыргызской государственной медицинской академии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В ходе этой встречи были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся их обучения, безопасности и здоровья", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что правительство страны принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности всех граждан, включая иностранных студентов, и гарантирует им доступ к качественной медицинской помощи.

Бейшеналиев, как сообщается, заверил студентов, что "ситуация под контролем и нет никакой угрозы их здоровью и безопасности".

"Он также подчеркнул важность продолжения образовательного процесса иностранными студентами в Кыргызстане и выразил уверенность в сотрудничестве между вузами и студентами в достижении общих целей в области медицинского образования", - рассказали в Минздраве. И добавили, что иностранные студенты выразили благодарность министру за проведение встречи и предоставленные заверения.

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Напомним, вечером 13 мая в одном из хостелов в восточной части Бишкека произошла драка между местными и иностранными гражданами.

Спустя четыре дня - 17 мая - в районе Чуй/Курманджан Датки начались массовые беспорядки. Точное количество участников неизвестно, сообщалось, что в них могли участвовать от 700 до 1 000 человек. При этом в соцсетях распространились видео с погромами одного из общежитий, где проживают иностранцы. Зафиксированы моменты их избиения. Были также случаи с мародерством.

По тревоге были подняты все милицейские наряды города. Погромщиков удалось оттеснить от места жительства иностранных студентов - у общежитий иностранных студентов была выставлена защита. При этом собравшиеся не стали расходиться. Было подтянуто больше сил и техники. Участники потребовали встречи с руководством. К 5 утра митингующие разошлись.

Известно, что в ходе инцидента за медпомощью обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте.



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