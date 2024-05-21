ГКНБ: Выявлены очередные факты финансирования ОПГ К.Асанбека со стороны предпринимателей

Бишкек, "Саясат.kg". В свою очередь, К.Асанбек, используя свои преступные связи среди криминалитета России и других стран оказывал услуги покровительства бизнес-проекту...

ГКНБ КР в рамках проводимой системной работы по выявлению источников финансирования лидеров и членов ОПГ, а также механизмов легализации денежных средств, добытых преступным получены неопровержимые данные о финансирования деятельности ОПГ К.Асанбека со стороны руководителей группы компаний «Т.И.», осуществляющие деятельность на территории стран СНГ.

Установлено, что основатель компании «С.Р.М» поддерживал тесную связь с К.Асанбеком и систематически на ежемесячной основе передавал денежные средства в размере 40 000 долларов США для поддержания преступной деятельности ОПГ К.Асанбека.

В свою очередь, К.Асанбек, используя свои преступные связи среди криминалитета России и других стран оказывал услуги покровительства бизнес-проекту, а также способствовал в продвижении коммерческих интересов «С.Р.М.» и его компании «Т.И.» на территории Российской Федерации и других странах СНГ.

По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого 16 мая 2024 года задержан и водворен в СИЗО-1 представитель основателя компании «Т.И.» на территории КР «Б.С.В.», а сам основатель «С.Р.М.» объявлен в розыск.