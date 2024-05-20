Выявлены факты злоупотребления должностным положением при проведении капремонта стадиона в Таласе

Бишкек, "Саясат.kg". В результате со стороны ответственных работников и должностных лиц подрядной организации было выделено 25 млн. сомов...

ГКНБ КР выявлены факты злоупотребления должностным положением со стороны отдельных должностных лиц мэрии г.Талас и МП «Таласское зеленое хозяйство», а также не исполнения условий договора подрядной организацией при осуществлении капитального ремонта стадиона им. Э.Кутманалиева г.Талас.

Установлено, что ответственными работниками муниципального предприятия «Таласское зеленое хозяйство» для проведения капитального ремонта стадиона в нарушении законодательства КР без осуществления тендера был заключен прямой договор с подрядной организацией.

В результате со стороны ответственных работников и должностных лиц подрядной организации было выделено 25 млн. сомов, несмотря на имеющиеся нарушения исполнения сроков договора, а также несоответствующее качество выполненных строительных работ.

В настоящее время в отношении ответственных руководителей и работников указанного Муниципального предприятия возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением, а также проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к данному делу.