Усилить работу по незаконной миграции. В мэрии обсудили конфликт с иностранными студентами

На повестке дня была в том числе общественно-политическая ситуация в связи с инцидентом с участием иностранных граждан.

В зале заседаний муниципалитета Бишкека прошло заседание координационного совета под председательством мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с участием руководителей органов прокуратуры, правоохранительных органов и городских служб.

На повестке дня была в том числе общественно-политическая ситуация в связи с инцидентом с участием иностранных граждан.

По итогам заседания принято решение ГУВД по Бишкеку усилить меры по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в местах массового скопления людей, в особенности в образовательных учреждениях и местах проживания иностранных студентов.

Главам четырех столичных районов поручено усилить работу по выявлению лиц, нарушивших миграционное законодательство КР. Также поставлена задача муниципальным территориальным управлениям совместно с участковыми сотрудниками продолжить разъяснительные беседы в местах проживания иностранных граждан.

Департаменту образования мэрии Бишкека совместно с Министерством образования провести работу по отчисленным иностранным студентам в целях выявления незаконного их нахождения на территории Бишкека.

Правоохранительным органам своевременно представлять информацию мэрии Бишкека для принятия необходимых дальнейших совместных мер, а также представлять горожанам необходимую информацию.



Также обсуждались другие вопросы.

По вопросу обеспечения порядка в ходе предстоящих дорожных работ в столице УПСМ ГУВД Бишкека и департаменту транспорта поручено принять меры по обеспечению дорожной безопасности во время ремонта столичных дорог, предусмотреть альтернативные варианты движения транспортных средств, а также провести соответствующую разъяснительную работу среди населения.

Поручено пересмотреть сроки проведения работ филиалом ОАО "Электрические станции" - "Бишкектеплосеть" и завершить в кратчайшие сроки ремонтные работы. Также было отмечено, что все дорожные работы должны быть завершены к началу учебного года.

Напомним, вечером 13 мая в одном из хостелов в восточной части Бишкека произошла драка между местными и иностранными гражданами.

Спустя четыре дня, 17 мая, в районе пр. Чуй и ул. Курманджан Датки начались массовые беспорядки. Точное количество участников неизвестно, сообщалось, что в них могли участвовать от 700 до 1 000 человек. При этом в соцсетях распространились видео с погромами одного из общежитий, где проживают иностранцы. Зафиксированы моменты их избиения. Были также случаи мародерства.

По тревоге были подняты все милицейские наряды города. Погромщиков удалось оттеснить от места жительства иностранных студентов - у общежитий иностранных студентов была выставлена защита. При этом собравшиеся не стали расходиться. Было подтянуто больше сил и техники. Участники потребовали встречи с руководством. К пяти утра митингующие разошлись.

Известно, что в ходе инцидента за медпомощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте.



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