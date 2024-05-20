Задержаны члены международной наркогруппировки

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.

Межведомственной следственно-оперативной группой ГКНБ КР и УБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям, в результате специальной операции «контрольная закупка», задержаны трое жителей г.Каракол, входивших в транснациональную преступную группировку.

Задержанные граждане являлись членами международной наркогруппировки, а также основателями Телеграмм-каналов «СК 2450» и «Хорошее настроение», где осуществлялась продажа синтетических наркотиков «Соль» и «Мефедрон» с использованием метода распространения наркотиков через т.н. «закладки» в различных районах г.Каракол.

В ходе обыска в местах жительства задержанных «А.Ш.Х.», «Ш.И.А.» и «Ч.Р.С.» были обнаружены многочисленные вещественные доказательства их причастности к совершению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК КР (Незаконное изготовление наркотических веществ).

Следствие продолжается.