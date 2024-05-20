ГКНБ задержал бывшего главу Жылалдинской сельской управы, экс-директора ГУ Кадастр Узгенского района

Бишкек, "Саясат.kg". Он будучи руководителем государственного органа Узгенского района носил передачки в СИЗО члену ОПГ...

ГКНБ КР 17 мая 2024 года по факту злоупотребления должностным положением, в частности незаконной выдачи земельных участков, задержан бывший глава сельской управы Жылалды, экс-директора ГУ Кадастр Узгенского района Ошской области – «А.Р.Т.», который будучи руководителем государственного органа Узгенского района носил передачки в СИЗО члену ОПГ, известного в криминальном мире по прозвищу «Казак».

Следует отметить, что в ноябре 2023 года Заместитель председателя Кабинета министров – Председатель ГКНБ КР генерал лейтенант Ташиев К.К, упоминал с трибуны ЖК КР именно про вышеуказанного экс-директора ГУ Кадастр Узгенского района «А.Р.Т.», у которого были связи с членом ОПГ по прозвищу «Казак».

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других должностных лиц, причастных к данному преступлению.