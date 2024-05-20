Студенты-иностранцы уезжают. Почему это может отрицательно сказаться на Кыргызстане?

В ночь на 19 мая в столице Пакистана - Исламабаде -приземлился специальный рейс с первой группой студентов из Бишкека.

Этому предшествовала драка с участием кыргызстанцев и иностранных граждан и последовавшие за ней массовые протесты.

Kaktus.media узнал, сколько студентов из других стран учатся в КР. А также почему их отъезд может дорого обойтись бюджету Кыргызстана.

Пакистан и Индия

В 2023 году в высших учебных заведениях Кыргызстана учились 25 774 иностранных студента из стран вне СНГ. Большая часть из них - из Индии и Пакистана.

Количество иностранных студентов из стран вне СНГ в Кыргызстане выросло на 22 307 человек за десять лет. А вот студенты из Пакистана стали активно приезжать только в 2019 году.

Урон доходам

При условии, если иностранные студенты начнут массово уезжать из Кыргызстана, сектор образовательных услуг может значительно пострадать. А также это отразится на поступлениях в бюджет.

На данный момент стоимость контракта на английском языке в Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева составляет 207 900 сомов для граждан дальнего зарубежья.

Исходя из этого можно сделать вывод, что студенты из Пакистана и Индии приносят в бюджет Кыргызстана около 4 млрд 992,3 млн сомов ежегодно. Или же $56,5 млн.

И это без учета того, как иностранные студенты влияют на экономическую активность в Кыргызстане, то есть платят за аренду жилья, питание и другие услуги.

Из опроса, который провела Международная организация по миграции в 2021 году, большинство респондентов ответили, что иностранные студенты и мигранты оказывают позитивное влияние на жизнь в Кыргызстане.

Подавляющая часть респондентов сообщила о существенном вкладе иностранных мигрантов и студентов в развитие страны. В топ-5 основных вкладов вошли следующие:

- пополнение бюджета страны – 90%;

- интерес у местного населения к изучению других языков – 88%;

- увеличение рыночного потребления в городах – 84%;

- расширение культурного разнообразия и обмена знаний – 83%;

- открытие новых возможностей для бизнеса и инвесторов – 80%.





URL: https://kaktus.media/501645