Обладатели этой группы крови медленнее стареют

Интересно, что у людей с первой группой крови процесс старения происходит значительно быстрее.

Британские ученые поделились результатами своих исследований, в которых было обнаружено важное открытие - они выявили наличие связи между группами крови и процессом старения организма. Оказалось, что люди с третьей группой крови стареют медленнее всех.

Особенность этой группы крови заключается в том, что клетки их костного мозга переходят в кровь, что, в свою очередь, приводит к улучшению ее качества и эффекту омоложения. Это является одной из возможных причин того, почему обладатели третьей группы крови медленнее стареют.

Интересно, что у людей с первой группой крови процесс старения происходит значительно быстрее. Однако, нашлось немало долгожителей именно среди этой группы. В результате проведенных исследований было обнаружено, что обладатели первой группы крови среди всех групп являются самыми долгожителями в мире. Пишет INC-News.

VRUBCOVSKE.RU