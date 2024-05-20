Покусали комары: как легко избавиться от зуда - проверенный способ

Данный метод пользуется популярностью ввиду своей простоты и эффективности.

В летнюю пору нас атакуют казалось бы безобидные, но крайне неприятные кровососущие насекомые - комары. Их назойливое жужжание и укусы не дают покоя ни днем, ни ночью. После укуса комара, в месте его проникновения остается слюна, содержащая белки, которое воспринимается иммунной системой как чужеродный элемент, вызывающий зуд, воспаление и припухлость.

Эффективным средством снятия неприятных ощущений служат холодные компрессы. Холод уменьшает припухлость и зуд. Также советуют промыть пораженный участок мыльной водой, таким образом очищая кожу от раздражителя.

Народным средством борьбы с комариными укусами является пищевая сода. Паста (одну ложку порошка развести водой до состояния пасты), приготовленная на ее основе, наносится на место укуса, и оставляется на 10 минут, затем смывается. Данный метод пользуется популярностью ввиду своей простоты и эффективности.

Следует отметить, что ни в коем случае нельзя расчесывать укусы комаров. Такое механическое воздействие усиливает зуд и может привести к кожным повреждениям. Пишет Сибкрай.

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