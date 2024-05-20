Узнай свое давление! В городах и районных центрах Кыргызстана пройдет акция

Ежегодно 17 мая отмечается Международный день борьбы с артериальной гипертонией.

В Кыргызстане пройдут мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения о гипертонии, факторах риска и мерах профилактики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Ежегодно 17 мая отмечается Международный день борьбы с артериальной гипертонией.

23 мая в НЦКиТ имени Мирсаида Миррахимова с 10.00 до 15.00 состоится день открытых дверей, во время которого все желающие могут узнать уровень артериального давления, сахара, холестерина в крови, а также получить консультации по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний на основе чекап-модуля «Здоровое сердце».

Кроме того, во всех городах и районных центрах пройдет акция «Узнай свое давление!», где все желающие лица старше 18 лет также смогут измерить давление и получить информацию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.



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