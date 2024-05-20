Драка с иностранцами. Задержанным в Бишкеке египтянам избрали меру пресечения

Задержанных египтян отпустили под домашний арест.

Об этом сообщили в Свердловском районном суде Бишкека.

Отмечается, что 19 мая рассмотрено ходатайство следователя следственной службы УВД Свердловского района о проверке законности и обоснованности задержания и о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении четырех граждан Арабской Республики Египет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1, пунктами 1 и 3 части 2 статьи 280 «Хулиганство» УК КР.

«Задержание признано законным и обоснованным. Применена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок следствия, то есть до 17 июля», — подчеркнули в суде.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.



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