ГКНБ: Выявлена незаконная деятельность «майнинг-фермы»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия...

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в энергетическом секторе, а также с учетом существенного дефицита электроэнергии в стране, выявил и пресек незаконную деятельность майнинг-ферм (производство по добыванию криптовалюты) на территориях Кара-Сууйского и Ноокатского районов Ошской области.

Так, в рамках зарегистрированных материалов в АИС ЕРП по ч.3 ст.337 УК КР выявлено, демонтировано и изъято более 900 единиц оборудований для организации майнинга.

В данном контексте, владельцы майнингов организовали добычу криптовалют без прохождения официальной регистрации, получения обязательного сертификата, без оплаты сбора за регистрацию, а также иных платежей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики «О виртуальных активах».

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данному противоправному деянию лиц, а также причиненного ущерба государству.

Кроме того, в настоящее время планируется весь объем производимой электроэнергии на вышеуказанных ГЭСах в соответствии с Законодательством КР передать населению.