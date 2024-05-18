МВД призывает граждан не поддаваться провокациям и проявлять высокую гражданскую ответственность

Бишкек, "Саясат.kg". Подобные действия нарушают нормальное функционирование учреждений, организаций...

В связи с недавними событиями в столице Министерство внутренних дел Кыргызской Республики призывает граждан, а в особенности молодежь, воздержаться от участия в несанкционированных акциях и не забывать о последствиях совершения противоправных действий.

"Подобные действия нарушают нормальное функционирование учреждений, организаций, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, а также нарушают права жителей столицы на свободное перемещение и другие вытекающие права.

Призываем граждан не поддаваться провокациям и проявлять высокую гражданскую ответственность. В случаях участия в несанкционированных мероприятиях существует высокий риск провокаций со стороны организаторов и подстрекателей, направленных на нарушение общественного порядка и обострение ситуации.

Настоятельно просим граждан усилить контроль за времяпрепровождением членов семьи, детей, необходимо провести с ними серьезную разъяснительную беседу об ответственном поведении, неукоснительном соблюдении законов и о недопущении участия в несанкционированных собраниях, митингах", - говорится в сообщении.

В целях недопущения совершения правонарушений и антиобщественного поведения органы внутренних дел будут принимать все необходимые меры, направленные на пресечение противоправных действий.