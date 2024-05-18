Протест против иностранцев в Бишкеке. Глава ГКНБ сделал заявление по ситуации

К.Ташиев: Мы не увидели плохих намерений у собравшихся, но среди них были провокаторы.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал ночные протесты против иностранцев в Бишкеке.

По его словам, вчера в столице собралось до 700 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Основное их возмущение — это то, что в Кыргызстане резко выросла численность мигрантов из других стран — Пакистана, Бангладеш, Египта, Индии.

«В какой-то мере я считаю правильным их вчерашние требования. Из-за того, что мигрантов из вышеуказанных стран стало много, мы стали принимать меры. Президент поручил рассмотреть ответственность незаконно пребывающих в стране мигрантов. В апреле и мае мы провели активную работу. В день выявляем по 20-30 иностранцев, находящихся в стране на нелегальной основе. В основном незаконно находятся граждане Пакистана и Бангладеш. Более 1 тысячи 500 граждан Пакистана, 1 тысячу граждан Бангладеш мы уже выдворили из страны. В то же время в республике остается около 5 тысяч незаконно находящихся иностранцев», — отметил глава ГКНБ.

Он добавил, что в отношении митинговавших в Бишкеке сотрудники правоохранительных органов не применяли силу.

«Поэтому вчерашние требования собравшихся в какой-то мере мы считаем правильными, но если будет нарушение общественного порядка и угроза стране, тогда примем строгие меры. Мы не увидели плохих намерений у собравшихся, но среди них были провокаторы. Они установлены, скоро будут задержаны и привлечены к ответственности. С помощью телефонов и каналов WhatsApp они пытались распространять различные провокационные сообщения, призывали к антигосударственным действиям, выступить против существующего государственного устройства. Были и вооружённые люди, все они задержаны и понесут наказание», — заявил Камчыбек Ташиев.

Ранее сообщалось, что 13 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев во дворе одного из хостелов, где они проживают. Они избили нескольких местных жителей.

По факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала трех иностранных граждан.

Вчера вечером на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева собралось около 300 молодых парней, недовольных случившимся, которые захотели разобраться с иностранцами. Милиция выставила кордоны и пыталась предотвратить беспорядки. Есть задержанные среди участников стихийной акции.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294324/