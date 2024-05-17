У трех жителей Джалал-Абадской области выявили сибирскую язву

На месте забоя скота взяты образцы, в почве выявили бактерии сибирской язвы.

У трех жителей Джалал-Абадской области диагностирована сибирская язва, они проходят лечение. Об этом сообщил главный врач Джалал-Абадского межрайонного центра профилактики и санитарно-эпидемиологического контроля Рома Ураймов.

По его словам, один из пациентов находится на лечении в городе Кок-Жангаке, другой — в Джалал-Абадской областной клинической больнице, третья была госпитализирована в Бишкеке.

"По словам больных, их теленок упал в погреб. Поскольку животное не поправлялось, 22 апреля они без разрешения врача его зарезали и раздали мясо шести семьям: родственникам и соседям. Всего контактировали с больными 104 человека", — рассказал Ураймов.

Сегодня стало известно, что в Кеминском районе госпитализирован 34-летний мужчина с подозрением на опасную инфекцию. Минсельхоз утверждает, что теленок мужчины, которого он зарезал (подозревают сибирскую язву), был вакцинирован.

На месте забоя скота взяты образцы, в почве выявили бактерии сибирской язвы.

Sputnik