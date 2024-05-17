Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутата ЖК

Выборы пройдут 30 июня.

Назначены досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому избирательному округу. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Выборы пройдут 30 июня.

Депутатом от этого округа был Шайлообек Атазов. Недавно суд лишил его мандата, удовлетворив иск Абдурахмана Муртазалиева — другого кандидата на выборах в 2022 году. Тогда Муртазалиев получил наибольшее количество голосов, однако после информации МВД о подкупе голосов ЦИК отменила его регистрацию. Недавно он обратился в суд с просьбой признать решение ЦИК двухгодичной давности незаконным и лишить Атазова мандата.



Sputnik