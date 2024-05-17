Пианистка из Кыргызстана заняла призовое место на фестивале-конкурсе в Москве

В данное время работает концертмейстером в консерватории и продолжает композиторскую деятельность.

Мунара Корпотаева из Кыргызстана заняла 3-е место и стала лауреатом XXXIII международного фестиваля-конкурса Musica Classica, который проходил в Москве с 8 по 12 мая. Об этом рассказала медиаэксперт Елена Баялинова.

Пианистка выступила в номинации "Фортепиано соло" с программой из четырех произведений: "Фантазия до минор" В. А. Моцарта, "Интермеццо op. 118" И. Брамса, "Прелюдия си минор" С. Рахманинова и произведение собственного сочинения "Ибарат".

Мунара Корпотаева является выпускницей республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната им. М. Абдраева, проходила обучение у Динары Карасаевой по классу специального фортепиано. В 2006 году поступила в класс народной артистки КР, профессора Полины Цокуренко. Также параллельно училась по классу композиции у профессора Муратбека Бегалиева. После окончания консерватории продолжила обучение в аспирантуре. В данное время работает концертмейстером в консерватории и продолжает композиторскую деятельность.

Корпотаева - стипендиат президентской стипендии "Алтын Шаты", лауреат I премии конкурса памяти К. Молдобасанова в номинации "фортепиано", дипломант II степени конкурса пианистов памяти П. И. Чайковского.

"Мунара – большой патриот Кыргызстана, настоящая и честная, успешно состоялась как пианистка и как композитор, хороша не только в профессии, но также славится своими человеческими качествами, - говорит ее педагог, профессор Полина Цокуренко. - Плюс еще пару штрихов к портрету. Мунара увлекается японской живописью и поэзией. Она – гений общения на любом уровне".

В составе жюри московского фестиваля-конкурса значились такие прославленные имена, как Вера Носина - председатель совета автономной некоммерческой организации "Ассоциация музыкантов-исполнителей", заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных и Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке; Рустам Шайхутдинов (Россия) – кандидат искусствоведения, выпускник РАМ им. Гнесиных, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов; Валерий Шкарупа (Россия) – выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, ректор Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РФ, профессор, лауреат международного конкурса им. Ф. Листа в Будапеште; Александр Моздыков (Россия) – выпускник Государственного музыкально-педагогического института РАМ им. Гнесиных, аспирант Государственного педагогического университета им. Шолохова; Марина Флеккель (Россия) - заведующая фортепианным отделением Ростовского колледжа искусств – старейшего музыкального заведения юга России, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат международного конкурса.



URL: https://kaktus.media/501463