ГКНБ: Задержан еще один участник разбойного вооруженного нападения

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан еще один участник разбойного вооруженного нападения, произошедшего 27 января 2023 года на автомашину марки «Тайота Лендкрузер 200» в селе Нариман Кара-Суйского района Ошской области, ранее неоднократно судимый гражданин КР «И.С.Д.».

В настоящее время, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Справочно: 27 января 2023 года члены МТО «ИГВХ» с целью завладения денежными средствами, в масках и камуфлированной одежде совершили вооруженное нападение на автомашину марки «Тайота Лендкрузер 200» во дворе дома No48 по ул.Айткулова с.Жим Кара-Суйского района, однако не достигнув желаемого результата, скрылись с места происшествия.