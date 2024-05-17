Кабмина Акылбек Жапаров принял акимов районов страны

Бишкек, "Саясат.kg". Глава Кабмина, говоря о цифровых технологиях, облегчающих работу, призвал акимов применять их в своей деятельности.

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял глав районных государственных администраций-акимов Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей Кыргызской Республики, мэров городов областного значения, а также глав администраций районов города Бишкек.

Глава Кабмина Акылбек Жапаров отметил, что в настоящее время на уровне айыльных аймаков и городов страны должны быть представлены результаты административно-территориальной реформы в пилотном режиме.

Он также обозначил важность выполнения местными органами власти соответствующих задач при реализации в стране масштабных проектов регионального уровня, таких как строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», строительство Камбаратинской ГЭС-1.

«Все решения, нормативные правовые акты, принятые Главой государства, Кабинетом Министров, должны выполняться в полном объеме. Привлекайте инвестиции. Кабинет Министров всегда готов оказать поддержку эффективным проектам по развитию областей. Проводите соответствующую работу фондов развития. По этому направлению будет особый контроль», - сказал Глава Кабмина.

Акылбек Жапаров, говоря о цифровых технологиях, облегчающих работу, призвал акимов применять их в своей деятельности.

«Новые технологии позволяют упрощать работу. Проекты можно подготовить с помощью интернета, специальных приложений. Я призываю вас быть современными. Каждый район получает финансирование, но важно иметь мастер план. И, безусловно, на местах необходимо обеспечивать порядок и чистоту», - сказал он.

Отметим, что с 13 по 16 мая текущего года в Академии государственного управления имени Жусупа Абдрахманова при Президенте Кыргызской Республики проводятся курсы повышения квалификации для глав местных государственных администраций. Второй этап учебных курсов пройдет с 20 по 23 мая для глав местных государственных администраций Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.