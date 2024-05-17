Более 700 кыргызстанцев ждут решения суда в следственных изоляторах за границей

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом 16 мая сообщил заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков на заседании Жогорку Кенеша.

В следственных изоляторах за рубежом находятся 788 граждан Кыргызстана, которые ожидают решения суда. Из них 742 гражданина находятся в России.

Об этом 16 мая сообщил заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Сыдыкова, согласно статистике в изоляторах в Турции находятся 13 граждан, в Таджикистане - 9, по 5 человек в Казахстане и Италии, по 4 гражданина в Венгрии и Германии, по 2 человека в Египте и Саудовской Аравии, а также по одному человеку в Южной Корее, Чехии, Франции и Монголии.

Кроме того, известно также, что число кыргызстанцев, осужденных и отбывающих наказание за рубежом, составляет 1587 человек.

Сыдыков сообщил данные о задержанных кыргызстанцах, находящихся в изоляторах во время обсуждения проекта закона с поправками в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы КР. Чиновник сообщил, что законопроект направлен на создание соответствующих условий для ускорения процесса передачи осужденных и минимизации возможных отказов со стороны иностранного государства. Депутаты ЖК приняли проект закона в первом чтении.

В конце января генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев сообщал, что 994 кыргызстанца, находящиеся в российских пенитенциарных учреждениях, отказались от перевода на родину. По его словам, главная причина их отказа заключается в том, что их семьи находятся в России. Кроме того, они работают, находясь в заключении, и могут заработать деньги.

​



