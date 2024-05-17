В Бишкеке задержана подозреваемая в организации притона

Бишкек, "Саясат.kg". 16 мая в ходе проведенных ОРМ была задержана «М.К.Ш» по подозрению в совершении преступления предусмотренной ст. 160 УК КР.

ГКНБ КР совместно с органами внутренних дел в рамках проведённых мероприятий в целях пресечения преступной деятельности по организации проституции/притонов, вовлечению содействию разврату и проституции был выявлен факт организации притона, где отдельные лица занимались предоставлением интимных услуг посредством интернет сайта «vibish.com».

В частности, 16 мая 2024 года в ходе проведенных ОРМ была задержана «М.К.Ш» по подозрению в совершении преступления предусмотренной ст. 160 УК КР и водворена в ИВС УВД г.Бишкек.

В частности, «М.К.Ш.» являясь одним из основных фигурантов по ранее имеющимся материалам уголовного дела (организация притона) скрывалась от следствия, при этом, также скрывала других свидетелей с целью оправдания соучастника преступления путем искажения свидетельских показаний в суде.

Вместе с тем, в ходе следствия были получены сведения о том, что последняя удерживала отдельных лиц против воли/насильно, наносила побои и угрожала физической расправой.

ГКНБ напоминает, что за организацию или содержание притонов, занятия проституцией, либо сводничество для разврата или сутенертсва будут приняты соответвующие меры согласно законодательства КР.