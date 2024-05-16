Депутат жалуется на состояние дорог Ошской области

Депутат спросил, какие дороги после завершения административно-территориальной реформы будут переведены на баланс города Ош.

Депутат Бекмурза Эргешов сегодня, 16 мая 2024 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша сообщил, что состояние дорог в Ошской области, которые находятся на балансе Министерства транспорта, находятся в плачевном состоянии.

Он сообщил, что многие дороги ремонтируются за счет местного бюджета и средств, которые добровольно выделяют местные жители.

Депутат спросил, какие дороги после завершения административно-территориальной реформы будут переведены на баланс города Ош.

«Дайте мне подробную информацию по этому вопросу и расскажите, за счет каких средств эти дороги в будущем будут отремонтированы?» - обратился он.

Tazabek