Депутат: Все анализы судмедэкспертизы с Иссык-Куля направляются в Бишкек из-за сломанного хроматографа

Также он напомнил о том, что Иссык-Кульскому бюро экспертизы нужно здание.

Хроматограф химической лаборатории города Каракол вышел из строя, все анализы направляются в Бишкек, сообщил депутат Бахридин Шабазов («Ишеним») 16 мая на заседании парламента.

«Все анализы привозятся в столицу в эту жару. Вы можете представить, какими доходят анализы. Этот вопрос стоит остро. Министру здравоохранения письмо уже направлено», - сказал он.

Также он напомнил о том, что Иссык-Кульскому бюро экспертизы нужно здание.

Бишкек (АКИpress)