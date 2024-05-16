Депутат: Все анализы судмедэкспертизы с Иссык-Куля направляются в Бишкек из-за сломанного хроматографа

Также он напомнил о том, что Иссык-Кульскому бюро экспертизы нужно здание.
Хроматограф химической лаборатории города Каракол вышел из строя, все анализы направляются в Бишкек, сообщил депутат Бахридин Шабазов («Ишеним») 16 мая на заседании парламента.
«Все анализы привозятся в столицу в эту жару. Вы можете представить, какими доходят анализы. Этот вопрос стоит остро. Министру здравоохранения письмо уже направлено», - сказал он.
Также он напомнил о том, что Иссык-Кульскому бюро экспертизы нужно здание.
Бишкек (АКИpress)