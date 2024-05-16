Депутат: После вскрытия крыши школы №7 в Токмоке из-за сильного дождя затопило всю школу

По словам депутата, никто не берет ответственность за затоп.

В городе Токмок проводится ремонт крыши средней школы №7 на сумму 13,1 млн сомов, сообщил депутат Бакыт Тентишев («Ынтымак») 16 мая на заседании парламента.

«В середине апреля начали делать ремонт. После вскрытия крыши начался сильный дождь: с третьего этажа по первый этаж все затопило. Мы писали письмо в мэрию, пришел ответ, что ремонт сделали на 30%, будут дальше делать», - сказал он.

По словам депутата, никто не берет ответственность за затоп. Дети третью неделю учатся онлайн.

Он попросил проверить, как был проведен тендер, кто будет брать ответственность за случившееся.

Билим АКИpress