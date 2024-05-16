Нужно разъяснить гражданам, как переходить дорогу по диагональной пешеходной разметке, - депутат

Он поблагодарил мэрию Бишкека, что его предложение о диагональных пешеходах реализовано.

Нужно провести разъяснительные работы среди граждан относительно перехода на диагональном пешеходном переходе, сказал депутат Мейкинбек Абдалиев («Ата-Журт Кыргызстан») 16 мая на заседании Жогорку Кенеша.

Он поблагодарил мэрию Бишкека, что его предложение о диагональных пешеходах реализовано.

«Люди еще не до конца поняли принцип перехода. Подготовьте видеоролики, продемонстрируйте, как нужно пешеходу переходить через дорогу по этой разметке. Считаю, что нужно увеличить количество подобной разметки по городу», - сообщил Абдалиев.

АКИpress