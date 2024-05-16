ГКНБ: Иностранцы шили брендовую одежду без документов

Бишкек, "Саясат.kg". Продолжаются совместные с МВД КР активные оперативно-розыскные мероприятия по пресечению каланов незаконной миграции.

ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконной миграции, 15 мая с.г. выявило 28 граждан Пакистана, осуществляющих трудовую деятельность в швейных цехах г.Бишкек в нарушение действующего законодательства КР, в частности с просроченными сроками действия виз КР.

Нарушители переданы в Службу по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР для привлечения к соответствующей административной ответственности.

Продолжаются совместные с МВД КР активные оперативно-розыскные мероприятия по пресечению каланов незаконной миграции.