Новые правила для самокатов: безопасность и порядок на первом месте

Теперь вопрос не "что?", а "как?": каких деталей, по мнению урбанистов, не хватает в законопроекте

В последнее время электросамокаты стали неотъемлемой частью городской жизни в Кыргызстане. Однако с ростом их количества возникли новые вопросы, связанные с их безопасным использованием. В связи с этим депутат ЖК Марлен Маматалиев инициировал внесение изменений в законопроект "О дорожном движении", целью которых является обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, включая пользователей электросамокатов, и регулирование деятельности тех, кто работает на рынке проката данного вида транспорта.

Причины изменений и ожидаемые результаты

Маматалиев поясняет, что отсутствие соответствующих законов приводит к хаотичному использованию самокатов.

"Эти устройства в настоящее время не упоминаются в документах, что создает сложности при их юридическом оформлении в случае ДТП", - заявляет народный избранник.

Это стало одной из главных причин внесения изменений, согласно которым, самокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) приравниваются к транспортным средствам, что накладывает на их пользователей определенные обязательства и ответственность. Недостаток деталей в законопроекте, по словам депутата, обусловлен относительной новизной проблемы. При этом подчеркивается, что если законопроект вступит в силу, то ПДД будут меняться положением МВД.

Ключевые пункты законопроекта:

В закон вводится новое понятие "Средства индивидуальной мобильности" (СИМ), к которым относятся электросамокаты. Также определяется статус лиц, использующих СИМ;

За нарушение правил дорожного движения или условий эксплуатации СИМ будут предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 3000 сомов;

В парках и местах массового скопления людей водители самокатов автоматически должны снижать скорость до 10 км/ч, что также будет предусмотрено запрограммированными настройками устройств;

Передвижение на СИМ будет разрешено только по специально отведённым дорожкам или полосам;

Арендаторы будут обязаны получать у органов местного самоуправления лицензии для предоставления услуг проката;

СИМ смогут управлять только те, кому больше 16 лет;

Электросамокаты будет иметь персональный номер, что упростит их идентификацию и отслеживание при ДТП и нарушениях;

Регулировать деятельность компаний и лиц по предоставлению проката СИМ будут органы местного самоуправления.

Внесение этих изменений в законопроект призвано не только урегулировать использование самокатов в Кыргызстане, но и повысить уровень безопасности и комфорта всех участников дорожного движения. Марлен Маматалиев подчеркнул важность этих мер.

"Мы ставим здоровье и безопасность граждан на первое место, и каждое нововведение направлено на то, чтобы обеспечить это в условиях современного города", - добавляет он.

А на вопрос о том, как будет регулироваться использование частных электросамокатов, которые не принадлежат шеринговым компаниям, Маматалиев отвечает, что нужно повышать культуру вождения через СМИ и доносить до общественности важность ответственной эксплуатации данного вида транспорта.

Теперь вопрос не "что?", а "как?": каких деталей, по мнению урбанистов, не хватает в законопроекте

Урбанисты считают, что законопроект - это только начало и что многое в нем нуждается в детальной разработке. К примеру, эксперт по городскому планированию Атай Самыйбек утверждает, что хоть законопроект и предусматривает отведение специальных полос или дорожек для передвижения на СИМ, то, как и за счет чего это будет реализовываться остается неясным. По его мнению, в Бишкеке мало свободной земли, и это скорее всего приведёт к тому, что "мэрия будет строить дополнительные полосы и дорожки за счет зеленых зон, сокращая озеленение, или за счет тротуаров". В первом случае наносится вред экологии, во втором-права и комфортное передвижение пешеходов под угрозой.

"Велодорожка должна быть полностью окрашена в другой цвет и отделена физически от тротуара и проезжей части", - утверждает Атай. На его взгляд, должна быть целая кампания и стратегия для решения этой проблемы.

Также урбанист отмечает, что законопроекту не хватает практических и пошаговых руководств, то есть некой визуальной составляющей в виде приложений с типовыми решениями, как это практикуется в других странах.

Запрещать не стоит: самокаты - это не зло

Урбанисты сходятся во мнении, что запрещать самокаты не стоит. В основном проблемы с самокатами возникают из-за их новизны. Как отмечает тот же Атай Самыйбек, самокаты - это явление последних пятидесяти лет, а для Бишкека и вовсе последних трёх. При этом, столица Кыргызстана не одинока в своей неопределенности, добавляет Станислав Давичев, урбанист из Москвы. "Любое государство и принятие законов - инертно. А самокатам не так много лет по всему миру. Никто ещё идеальных решений не придумал", - говорит он.

Атай Самыйбек определяет проблему так: "Они (самокаты) сейчас создают проблему, так как нет условий. Поэтому нужно понимать, что самокаты - это не зло, это не проблема. Проблема в том, как государство, мэрия и общество не могут создать условия для безопасного передвижения на дорогах".

В свою очередь доцент кафедры антропологии АУЦА Эмиль Насритдинов видит проблему с пешеходами на велосипедных дорожках, опираясь исключительно на свой опыт велосипедиста. По его словам, пешеходы часто нарушают правила, двигаясь по велодорожкам из-за узкого пространства. Он также обращает внимание на "злобных" нарушителей, часто пожилых женщин, которые не обращают внимания на движение и предпочитают использовать велосипедные дорожки для своего перемещения. Насритдинов также отмечает различия между опытными пользователями, которые умеют управляться с движением, и теми, кто берет в аренду самокаты и не обладает необходимыми навыками.

Новые правила для самокатов: безопасность и порядок на первом месте

Экология и разгрузка города

В тоже время урбанисты видят позитивные стороны, которые электросамокаты вносят в систему города. Прежде всего, в их экологичности и способности разгружать городские улицы. СИМ рассматривается как хорошая альтернатива личному транспорту. "При переходе большего числа людей на СИМ, меньше будет плотность машин на дорогах и меньше пространства будет занято под парковку", - говорят они.

Компания Sun.rent, осуществляющая прокат электросамокатов, также делает акцент на их экологичность: "Большую свою роль мы видим в том, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе. Мы понимаем, что самокат не оставляет выхлопных газов, не оставляет водородного следа".

Новые правила для самокатов: безопасность и порядок на первом месте

Необходимо повышать культуру поведения на дороге

Хорошим способом улучшить культуру вождения может быть повышение осведомленности через актуализирование проблематики и медиакомпании. Ответственное отношение к СИМ и правилам его использования внедряется в том числе путем гражданского контрол. Так, Руслан Рахимов, местный урбанист, приводит пример этого контроля в других странах.

"Когда я жил во Франции, в Лионе, у меня бывали случаи, когда простой французский гражданин мне кричал: "У вас нет шлема, у вас нет отражателей, это нарушение закона!" Хотя, казалось бы, какое ему дело? Это гражданская культура, люди должны знать, они должны очень ответственно относиться к безопасности", - рассказывает он.

Подобная вовлеченность развивается и у нас: историей делятся из Sun.rent: "После лекций в университетах сами студенты стали ходить по городу и разговаривать с теми, кто делает что-то не так. Абсолютно на добровольных началах. шел и сказал, что так делать нельзя. И он не дал им вдвоем сесть на один самокат. Это, знаете, такая галочка, что все не зря, что все работает. Нужно просто немного терпения, чуть больше лекций, практики, и мы добьемся грамотного вождения".

Несмотря на то, что процесс интеграции электросамокатов и других СИМ проходит медленнее, чем хотелось бы, но необходимо помнить, что правила дорожного движения для автомобилей создавались более 100 лет. Поэтому законопроект "О дорожном движении" – это уже похвальная попытка ответить на вызовы нового вида транспорта.

Над статьей работали:

Усенкул Айжана

Мун Анастасия

Аскарбекова Айжана

Аманова Нурзада

Маьруфжон Саитбаев





URL: https://www.vb.kg/437117