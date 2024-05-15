Депутат: Цены на сырое молоко упали до 20 сомов, почему цены в магазинах не изменились и держатся на уровне 120 сомов за литр?

Депутат попросил замминистра сделать расчет.

Зимой закупочные цены на молоко были 40 сомов, сегодня, уже скоро лето, цены снизились в 2 раза, до 20 сомов за литр. Об этом сегодня, 15 мая, сказал депутат Акылбек Тумонбаев на заседании Жогорку Кенеша.

«Так почему в магазинах как продавали молоко по 120 сомов, так и продают по такой цене, раз цены на сырое молоко снизились. Почему их цены не снизились до 70-80 сомов за литр?» - спросил он.

Первый замглавы Минэкономики Чоро Сейитов ответил, что цена устанавливается только рыночными механизмами.

«Насколько я знаю, маржа в магазинах составляет 5%», - добавил он.

Депутат попросил замминистра сделать расчет.

«Вы сделайте расчет, вы в Минэкономики работаете, вы экономист или кто? На сегодня закупочная цена на сырое молоко составляет 20 сомов, в магазинах готовая продукция продается по 120 сомов. Когда закупочная цена составляла 40 сомов, цена на готовую продукцию также составляла 120 сомов. Цена на готовую молочную продукцию не изменилась вообще», - повторил он.

Tazabek