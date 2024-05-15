Депутат Тумөнбаев – замминистра Сейитову: «Прислушайтесь обоими ушами». Что Акылбек Жапаров сказал по регулированию закупочной цены на молоко?

Первый замглавы Минэкономики Чоро Сейитов ответил, что у министра встреча с министром Малайзии.

Почему сегодня на заседание не пришел министр экономики Данияр Амангельдиев? – спросил сегодня, 15 мая, депутат Акылбек Тумөнбаев на заседании Жогорку Кенеша.

Первый замглавы Минэкономики Чоро Сейитов ответил, что у министра встреча с министром Малайзии.

Депутат спросил у Ч.Сейитова, был ли последний в понедельник на заседании кабмина.

Ч.Сейитов ответил, что он присутствовал на заседании кабмина.

Депутат спросил, что сказал Акылбек Жапаров относительно постановления Жогорку Кенеша об установлении минимальной закупочной цены на молоко на уровне 40 сомов.

Замглавы Минэкономики ответил, что глава кабмина сказал, что цены будут регулироваться рыночными механизмами.

Депутат заявил, что А.Жапаров сказал совсем другое.

«Прислушайтесь обоими ушами. Он сказал, что постановление не будет исполнено. Он же так сказал?» - спросил он.

Ч.Сейитов ответил, что глава кабмина сказал, что цены будут регулироваться рыночными механизмами.

«На сегодня мы мучаем народ, ставим ККМ, налоги заставляем платить, тариф за проезд подняли на 5 сомов. Раз все решается рынком, тогда не ставьте ККМ и налог не собирайте», - заявил депутат.

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