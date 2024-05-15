ГКНБ: Задержан разыскиваемый боевик МТО 

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
ГКНБ КР в ходе проводимых по противодействию терроризму и экстремизму работ задержан один из боевиков МТО «ИГ» гражданин КР – М.У.А., 1993 г.р.
В период пребывания на трудовых заработках зарубежом он был дистанционно завербован, после чего в августе 2015 года транзитом через территорию Турции выехал в Сирию.
После прохождения диверсионно-боевой подготовки в лагерях МТО в г.Мосул (Ирак), принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Ирака на стороне МТО «ИГ».
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.