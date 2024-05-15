Cадыр Жапаров отменил приказ о назначении Игоря Чудинова

По его данным, министру энергетики объявлено замечание за то, что глава государства не был проинформирован о принятии указанного решения.

Президент Садыр Жапаров отменил приказ министра энергетики Таалайбека Ибраева о назначении Игоря Чудинова на должность генерального директора "Дирекции строящихся электрических станций". Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его данным, министру энергетики объявлено замечание за то, что глава государства не был проинформирован о принятии указанного решения.

Другим приказом министра энергетики Равшанбек Касымов, главный специалист указанного предприятия, назначен исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Дирекция строящихся электрических станций".

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