Милиция задержала и отпустила блогера, которого родители обвинили в избиении детей

Сообщается, что в ходе доследственной проверки сотрудники милиции задержали Т. О., 2001 года рождения.

Милиция отреагировала на жалобу родителей школьников, которых, по их словам, избил взрослый. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского РУВД Бишкека.

Напомним, вчера, 14 мая, мать 12-летнего мальчика сообщила Kaktus.media, что некий 22-летний кыргызстанский блогер избил двоих школьников, в том числе и ее сына.

Сегодня стало известно, что 14 мая в УВД Первомайского района с заявлениями обратились родители с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который, по их словам, 13 мая на ул. Керимбекова без причины избил их несовершеннолетних сыновей.

"Данный факт зарегистрирован в УВД Первомайского района Бишкека, начата доследственная проверка, - говорится в сообщении. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка".

Сообщается, что в ходе доследственной проверки сотрудники милиции задержали Т. О., 2001 года рождения. Его доставили в следственную службу и допросили. После чего отпустили под обязательство о явке.



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