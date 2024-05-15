Активиста Олжобая Шакира приговорили к пяти годам тюрьмы

Аламединский районный суд Чуйской области 14 мая вынес решение в отношении активиста Олжобая Шакира.

Он признан виновным по ст.278 ч.3 ("Массовые беспорядки (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами)") УК КР и приговорен к пяти годам лишения свободы.

25 августа 2023 года пресс-служба прокомментировала задержание активиста. По версии спецслужб, он периодически размещал на своих страницах в соцсетях (Facebook, TikTok и YouTube) публикации провокационного характера.

В ведомстве тогда отмечали, что экспертное заключение показало, что в его постах присутствуют призывы к массовым беспорядкам, насильственному захвату власти и изменению конституционного строя.



Источник - АКИпресс