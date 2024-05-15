Талас. Протестующие против роста цен и засилья мафии кыргызы осадили офис бездельника-губернатора

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Таласе жители собрались возле здания полпреда президента из-за цен на молоко

Возле полномочного представительства президента в Таласской области 14 мая 2024 года собрались жители. Они высказали недовольство относительно низких закупочных цен на молоко.

После они встретились с полпредом президента Нурланом Дардановым. По словам жителей, молокоперерабатывающие заводы в Таласской области установили закупочные цены на молоко не выше 23 сома за литр. Жители говорят, что представители 4 молокоперерабатывающих заводов озвучивают разные причины.

Фермеров не устраивает, что в поставках молока от производителя до предприятия задействованы "мафиозные группы", которые зарабатывают. Сельчане предложили решить ситуацию, как в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях.

Кроме того, было озвучено предложение обновить так называемых посредников [закупщиков], заменить их выходцами из сел, кандидатуры которых предложат сельчане.

Также предложили совместно контролировать результаты лабораторного исследования жирности молока, поставлять молоко коллективно, а не по отдельности. Было озвучено, что на территории долины открыты 10 пунктов для охлаждения молока и нужно проверить, как они работают.

Женщины из числа участниц встречи предложили построить государственный молокоперерабатывающий завод - за счет средств бюджета или средств, поступающих от разработки золоторудного месторождения Джеруй.

Также было предложено в качестве эксперимента взять одно село и поставлять молоко не с участием 15-20 посредников, а одного молоковоза.

Источник - АКИпресс