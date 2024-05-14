Видео - Ликвидированы 3 нарколаборатории на территории Бишкека и Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". Задержан основатель и куратор данного интернет-магазина.

Сотрудниками таможни «Манас» совместно с сотрудниками СБНОН МВД КР, а также сотрудниками ГКНБ КР, СБНОН ГУВД Чуйской области ликвидирована транснациональная наркогруппировка наладившая устойчивый канал поставок и реализацию наркотических средств из зарубежных стран на территорию Кыргызской Республики.

Так за одни сутки, совместными усилиями трёх служб, в результате проведённой спецоперации разобщена транснациональная организованная преступная наркогруппировка, задержаны 11 граждан Кыргызской Республики, 1 гражданин Российской Федерации, шесть из них являются членами организованной преступной наркогруппировки и водворены в ИВС ГУВД города Бишкек.

Таким образом, ликвидированы организованные ими три нарколаборатории на территории города Бишкек и Чуйской области, перекрыт международный канал поставки наркотиков в Кыргызстан, а также пресечена деятельность интернет-магазина «Gangzilla» по продаже органических наркотических средств. Задержан основатель и куратор данного интернет-магазина. Изъято свыше 10 кг марихуаны («шишки»), 75 бутылок гашишного масла, 38 кустов гибридной конопли, выращиваемых способом гидропоника, различных предметов и технических средств, используемых в деятельности нарколаборатории и интернет-магазина.

Также стоит отметить, что стоимость изъятых наркотических средств, при их реализации составило бы, по предварительным подсчетам 50 000 000 сомов.