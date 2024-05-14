Офицера военного комиссариата задержали во время получения взятки

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время «А.Р.» водворен в СИЗО на период следствия.

11 мая т.г. в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК КР, органами ГКНБ совместно с Военной прокуратурой Кыргызской Республики при получении вымогаемой взятки задержан офицер одного из военных комиссариатов «А.Р.».

По результатам обысковых мероприятий по месту службы следственно-арестованного, обнаружены иные денежные средства, пустые бланки с гербовыми печатями, которые использовались для призывников.

В настоящее время «А.Р.» водворен в СИЗО на период следствия.