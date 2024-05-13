В Ошской области проведены обысковые мероприятия по 7 адресам проживания активных членов РЭТ «Йакын-Инкар»

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты 126 материалов...

7 мая 2024 года ГКНБ КР совместно с СПЭНМ УВД Ошской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию религиозно-экстремистским организациям проведены обысковые мероприятия по 7 адресам проживания активных членов РЭТ «Йакын-Инкар».

В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты 126 материалов, из них книги-95, тетради-12, брошюры-18, дневник-1, мобильный телефон-1.

Отдельные изъятые материалы относятся к запрещенному на территории Кыргызской Республики религиозно-экстремистскому течению «Йакын-Инкар».

Изъятые материалы направлены на соответствующую экспертизу в ГСЭС при МЮ КР, по результатам которого будет дана правовая оценка согласно уголовного законодательства КР в отношении активных членов РЭТ «Йакын Инкар».

Кроме этого, в результате проведенных профилактических мероприятий член РЭТ «Иакын-Инкар» гражданин А.Ш.Д. полностью осознал пагубность идеологии, указанной РЭТ и добровольно отрекся в дальнейшем участии в ее деятельности и обязался придерживаться канонам традиционного Ислама.