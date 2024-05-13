Камчыбек Ташиев ознакомился с новыми образцами вооружения и техники Службы специального назначения "А" ГКНБ КР и почтил память погибших бойцов спецподразделения

Бишкек, "Саясат.kg". 12 мая 2006 года Служба специального назначения «АЛЬФА» понесло первые боевые потери...

12 мая Службой специального назначения «Альфа» отмечается День памяти погибших сотрудников. 12 мая 2006 года Служба специального назначения «АЛЬФА» понесло первые боевые потери.

13 мая текущего года председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Ташиев К.К. совместно с заместителями ведомства посетили назначения «Альфа» с целью отдать дань уважения погибшим бойцам спецподразделения.

Кроме того, Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Ташиев К.К. ознакомился с новым военно-техническим имуществом, закупленным для Службы специального назначения «А». Необходимо отметить, что Служба специального назначения «А» на постоянной основе укомплектовывается новым современным вооружением и техникой.