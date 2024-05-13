В Бишкеке выявлен притон под видом массажного салона

Бишкек, "Саясат.kg". В отмеченном массажном салоне, предоставляли интим услуги порядка 8 девушек легкого поведения.

ГКНБ КР, 11 мая 2024 года, в рамках систематических мероприятий, направленных на выявления и пресечение организации притона в столице задержана и водворена в СИЗО ГКНБ КР гр. КР «Д.А.Д.», которая организовала притон под видом массажного салона, где представлялись услуги интимного характера.

В ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что в отмеченном массажном салоне, предоставляли интим услуги порядка 8 девушек легкого поведения.

В настоящее время, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц к данному преступлению и привлечению к уголовной ответственности, а также устанавливаются другие аналогичные факты.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за организацию интим-притонов, а также административной ответственностью за вовлечение и занятие проституцией.