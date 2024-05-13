Задержаны организаторы транснациональной киберпреступной группировки

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанные лица, решением Первомайского районного суда заключены под стражу до конца следствия.

ГКНБ КР в рамках оперативных мероприятий по обеспечению устойчивости и безопасности финансово-банковской системы, в ходе расследования соответствующего уголовного дела выявлена преступная схема вывода денежных средств граждан КР с применением современных информационных технологий.

Установлено, что транснациональная преступная группировка через мобильные приложения в социальных сетях распространяла вредоносные вирусные программы, после активации которых у пользователей – граждан КР исчезали их денежные средства в электронных кошельках.

На основании собранных и процессуально оформленных доказательств пресечена деятельность указанной группировки задержанием 2 иностранных граждан и 2 их сообщников из числа граждан КР.

Задержанные лица, решением Первомайского районного суда заключены под стражу до конца следствия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

ГКНБ КР обращает внимание граждан не проходить по сомнительным ссылкам, призывает быть бдительными и осторожными при проведении банковских операций.

В случае если вы оказались жертвой мошенников по банковским операциям, просим обращаться в ГКНБ КР по номеру 0 (312) 66-04-75 либо на электронную почту (gknb.gov.kg).