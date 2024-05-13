Видео - Схема незаконного ввоза грузовых транспортных средств из РК в КР

Бишкек, "Саясат.kg". Разница в недоплата таможенных платежей с 1-го грузового транспортного средства составляет от 1 000 000 до 1 500 000 сом.

ГКНБ КР совместно с главным управлением по борьбе с контрабандой ГТС при МФ КР выявлен факт незаконной первичной регистрации грузовых транспортных средств в Государственном Агентстве регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее – ГА РТиВС) прошедшие таможенное оформление в Республике Казахстан согласно нормам Бурабайского протокола.

В частности, Республика Казахстан при ввозе из третьих стран грузовых транспортных средств, с момента выпуска которых прошло более 7 лет, применяет пониженные ставки таможенной пошлины ВТО в размере 10 % от стоимости, в то время как согласно ЕТТ ЕАЭС размер ввозной таможенной пошлины составляет 1 евро за 1 куб.см.

Используя такие обстоятельства, отдельные лица в сговоре должностными лицами ГА РТиВС, организовали незаконную коррупционную схему по регистрации и постановке на первичный учет в ГА РТиВС грузовых транспортных средств.

В настоящее время ГКНБ совместно с главным управлением по борьбе с контрабандой ГТС при МФ КР КР установлено регистрация более 3 000 единиц таких грузовых транспортных средств – тягачей, старше 7 лет.

Разница в недоплата таможенных платежей с 1-го грузового транспортного средства составляет от 1 000 000 до 1 500 000 сом.

В рамках уголовного дела, ГКНБ КР задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР 5 человек, причастных к данной коррупционной схеме.

В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по установлению дополнительных фактов противоправных деяний в деятельности ГА РТиВС и иных должностных лиц.