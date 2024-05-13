ГКНБ: Задержана находящаяся в международном розыске участница международной террористической организации

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

Задержана находящаяся в международном розыске участница международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

В Турции 4 мая 2024 года задержана и депортирована гражданка КР - Б.З.Т., 1966 г.р., уроженка Кара-Суйского района Ошской области.

По данным ГКНБ, в ноябре 2015 года она была переправлена в Сирийскую Арабскую Республику, где участвовала в вооруженном конфликте на стороне международной террористической организации «Джабхат-Ан-Нусра».

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в отношении Б.З.Т. судом избрана мера пресечения с содержанием в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.