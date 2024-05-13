Минюст ввел новшество против дефицита частных нотариусов в отдаленных районах

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство юстиции внесло некоторые изменения в процедуру лицензирования частных нотариусов с целью расширения доступности нотариальных услуг в удаленных районах страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, в соответствии с приказом, внесенным в Положение о квалификационной комиссии при Министерстве юстиции, теперь кандидаты, набравшие 60 и более баллов на квалификационном экзамене, имеют возможность пройти двухнедельную стажировку в учебном центре "Школа нотариата" при Нотариальной палате КР.

Это новшество позволяет участникам повторно сдать экзамен без обязательного прохождения трехмесячной стажировки, как предусмотрено Законом КР "О нотариате".

Основная цель данной инициативы - преодолеть дефицит частных нотариусов в некоторых регионах Кыргызстана, который ограничивает доступ населения к нотариальным услугам, говорится в сообщении.

Подпадающие под новую норму могут до 25 мая текущего года обратиться в Министерство юстиции с заявлением о направлении в учебный центр "Школа нотариата" при Нотариальной палате для прохождения двухнедельной стажировки, отметили в ведомстве.



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